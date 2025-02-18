Sosyal medyada tepki çeken sözler! Yorumlar hızla geldi: "Kocamın beni aldatması evliliğimiz için güzel bir hediye oldu"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "joyharrington.ig" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Joy Harrington isimli bir kadın, Instagram hesabındaki 279 bin takipçisiyle kocasıyla ilişkilerini dair özel bir detayı paylaştı. Kocasının ihanetinin evliliklerinde yeni bir pencere açtığını dile getiren Joy, "Her aldatan ya da aldatma olayı için geçerli değil. Her zaman istisnalar olabilir. Kendi deneyimimde büyük bir uyarı içeriyordu" dedi.

"Bir kez aldatan, her zaman aldatır" ifadesinin yanlış olduğunu savunan kadın, kocasının ihanetinden sonra ilişkilerinin "daha da güçlü" bir şekilde geri döndüğünü söyledi. Joy, ilişkilerde birinin sadakatsiz olması durumunda ilişkiyi bitirmek gerekmediğini sadece sorunun kökenini anlamanız gerektiğini iddia etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Partnerini affetme kararı alan Joy, ilişkilerinin tekrar sağlıklı bir şekilde ilerlediğini iddia etti.Ancak sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sizden tavsiye alan herkes için gerçekten üzülüyorum." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Telefonunu kontrol et. Gerçekten şaşırmayacaksın" yorumunda bulundu.