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  4. Acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadına çıktılar! Hosteslerin selfie çekildiği anlar gündem yarattı

Acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadına çıktılar! Hosteslerin selfie çekildiği anlar gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.02.2025 10:57
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Görüntülerde 3 üniformalı hostesin 737'nin sol kanadına tırmanarak fotoğraf çektirdikleri, bir suç işlediklerinin farkında olmadıkları görüldü. Görüntülerde hosteslerin fotoğraf çektirmek için acil çıkış kapısını açtıkları ve kanadın üzerine çıkarak poz verdikleri anlar yer aldı.

Acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadına çıktılar! Hosteslerin selfie çekildiği anlar gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Kore'deki Cheongju Uluslararası Havalimanı'nda 4 santimetre kar kalınlığı ve pistin kapanması nedeniyle gecikmeler yaşandı. Kar yağışı nedeniyle Eastar Jet'in 703 sefer sayılı uçuşunun bir saatten fazla gecikmesiyle meydana gelen olay havayolu şirketi tarafından araştırılıyor. Uçağın varış noktası yaklaşık bir saat uzaklıktaki Jeju Adası'ydı.

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Ancak uçağın bekleme yaptığı anlarda uçuş görevlileri acil çıkış kapısını açarak uçağın kanadına çıktılar. 3 üniformalı uçuş görevlisi uçağın kanadında poz vermeye başladı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK

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Cheongju Havaalanı askeri tesis olarak sınıflandırıldığından fotoğraf çekmek (selfie dahil) ve video çekmek kesinlikle yasaktır. Fotoğraf çekerken veya video çekerken yakalananlar üç yıla kadar hapis veya 16 bin 500 sterline kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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Eastar Jet, acil durum kapılarının özellikle fotoğraf çekmek için açılmadığını belirtti. Ucuz havayolu şirketi, mürettebata eğitim kapsamında kapıyı açma talimatı verildiğini söyledi.

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Eastar sözcüsü, "Havayolu şirketi, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan bekleme süresini fırsat bilerek, normalde gerçekleştirilmesi zor olan acil çıkış eğitimi gerçekleştirdi." dedi. Merkezi Seul'de bulunan havayolu şirketi ise hosteslerin davranışlarının uygunsuz olduğunu kabul ederek konuyu araştırdıklarını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore uçak selfie
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