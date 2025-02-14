Mağazada soyunma odasının perdesi açıldı! Hemen dava etti: 16.000 sterlin (729 bin TL) kazandı

MYNET|DIŞ HABERLER İrlandalı bir TikTok kullanıcısı Krystal Joyce, Dublin'de bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında yaşadığı bir deneyimden söz etti. Fenomen isim Joyce, deneme kabininde güvenlik görevlisinin perdeyi açması üzerine çılgına döndü.

Olayı Joyce dava etti. Fenomen isme ünlü giyim markası Zara ve güvenlik şirketi tarafından toplamda 16 bin sterlin tazminat ödenmesine karar verildi.

YARI ÇIPLAK HALDE KALDI

Dublin Asliye Ceza Mahkemesi'nde Joyce, kabininde yarı çıplak halde dururken diğer müşterilerin önünde güvenlik görevlisi tarafından sorgulandığını söyledi. Güvenlik görevlisi fenomen ismi kıyafetlere zarar vermek ve hırsızlıkla suçladı. 20 yaşındaki fenomen bunun bir iftira olduğunu ve bir içerik üreticisi olarak sadece işini yaptığını söyledi. Joyce sadece kıyafetlerini denerken fotoğraflarını çektiğini dile getirdi.