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Mağazada soyunma odasının perdesi açıldı! Hemen dava etti: 16.000 sterlin (729 bin TL) kazandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.02.2025 16:47
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20 yaşındaki TikTok kullanıcısı Krystal Joyce, Dublin'deki Blanchardstown alışveriş merkezindeki mağazada soyunma kabinin perdesinin açılması üzerinde durumdan şikayetçi oldu. Yarı çıplak haldeyken güvenlik görevlisinin soyunma odasının perdesini açmasının ardından Joyce, açtığı davadan 16 bin sterlin (yaklaşık 729 bin TL) kazandı.

Mağazada soyunma odasının perdesi açıldı! Hemen dava etti: 16.000 sterlin (729 bin TL) kazandı

MYNET|DIŞ HABERLER İrlandalı bir TikTok kullanıcısı Krystal Joyce, Dublin'de bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında yaşadığı bir deneyimden söz etti. Fenomen isim Joyce, deneme kabininde güvenlik görevlisinin perdeyi açması üzerine çılgına döndü.

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Olayı Joyce dava etti. Fenomen isme ünlü giyim markası Zara ve güvenlik şirketi tarafından toplamda 16 bin sterlin tazminat ödenmesine karar verildi.

YARI ÇIPLAK HALDE KALDI

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Dublin Asliye Ceza Mahkemesi'nde Joyce, kabininde yarı çıplak halde dururken diğer müşterilerin önünde güvenlik görevlisi tarafından sorgulandığını söyledi. Güvenlik görevlisi fenomen ismi kıyafetlere zarar vermek ve hırsızlıkla suçladı. 20 yaşındaki fenomen bunun bir iftira olduğunu ve bir içerik üreticisi olarak sadece işini yaptığını söyledi. Joyce sadece kıyafetlerini denerken fotoğraflarını çektiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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