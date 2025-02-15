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  4. 50 dolara (1800 TL) satın aldığı koltuğu 85 bin dolara (3 milyon TL) sattı! "Görür görmez anladım"

50 dolara (1800 TL) satın aldığı koltuğu 85 bin dolara (3 milyon TL) sattı! "Görür görmez anladım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.02.2025 09:20
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan Justin Miller isimli bir adam internet sitesi üzerinden ikinci el bir sandalye satın aldı. 50 dolar (yaklaşık 1800 TL) ödediği sandalyenin ünlü bir tasarımcıya ait olduğunu fark eden Miller, koleksiyonerlerin ilgisini çekti. Miller koltuğu 85 bin dolara (yaklaşık 3milyon TL) sattı.

50 dolara (1800 TL) satın aldığı koltuğu 85 bin dolara (3 milyon TL) sattı! "Görür görmez anladım"

MYNET|DIŞ HABERLER Los Angeles'ta yaşayan Justin Miller isimli bir adam, açık arttırma sitesinde hasarlı bir deri koltuk gördü. Koltuğun ünlü Danimarkalı tasarımcı Poul Henningsen'e ait olabileceğini düşününce ona bir şans verdi. Hasarlı koltuğu 50 dolara satın alarak, "Görür görmez anladım" dedi.

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TASARIM OLDUĞU DOĞRULANDI

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İngiliz sanat müzayede evi Sotheby's ile iletişime geçti ve deri koltuğun Henningsen tarafından tasarlandığı doğrulandı. Derisi açıkça yırtılmış ve hasar görmüş durumdaydı. Ancak koleksiyonerler 28 bin dolar (1 milyon 14 bin TL) gibi yüksek bir fiyat teklif etti.

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Başlangıçta satın alma fiyatının 30.000-50.000 dolar (1 milyon 86 bin TL-1 milyon 800 bin TL) ve son açık artırma fiyatının 85.000 dolar (yaklaşık 3 milyon TL) olmasını beklemiyordu. Kendisi bile buna hala inanamıyordu. Miller koltuğu hasarlı durumda olmasına rağmen 85 bin dolara satmayı başardı.

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tiktok koltuk
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