'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome, 2025 yılındaki kehanetleri tüyler ürpertti! 'İnsanlık için hayati dönüm noktası'

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilyalı kahin Athos Salome, 'Yaşayan Nostradamus' olarak anılırken kehanetleriyle de adından sık sık söz ediyor. Son olarak 2025 yılı için öngörülerde bulunan Salome, 2025 yılı için teknoloji ağırlıklı, dijital paranın yükselişe geçeceğine ve yapay zekanın daha da güçleneceği dair bir tablo çizdi.

RİSK TAŞIYOR

Daily Mail'e konuşan Salome, deepfake'lerin giderek artan rolü nedeniyle yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin 'yeni bir tarihsel yanlış bilgi dalgası' başlatma riski taşıdığını düşünüyor. Ayrıca teknolojik ilerlemenin 'spor rekabetinin gerçek doğasının ortadan kalkacağı' bir zamanın geleceğinden endişe ediyor; insanların sporda daha iyi olmalarını sağlayacak genetik geliştirmelere ve çeşitli implantlara kavuşacağını iddia ediyor.

Artan gerginliğin Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcına neden olabileceğini belirten Salome, bunun 'sadece insanların değil, makinelerin de savaşı' olacağını öne sürdü. Savaş için Salome 2025 yılının sonuna işaret etti.