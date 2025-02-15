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  4. Köpek balığının fotoğraflarını çekmek isterken hayatının en büyük kabusunu yaşadı! Köpek balığı ellerini ısırdı

Köpek balığının fotoğraflarını çekmek isterken hayatının en büyük kabusunu yaşadı! Köpek balığı ellerini ısırdı

15.02.2025 08:19
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.02.2025 08:19
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Yerel kaynaklarda Nathalie Ross olarak adlandırılan 55 yaşındaki Kanadalı kadın, Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'ndaki Thompson's Cove Plajı açıklarında sığ sularda saldırıya uğradı. Köpek balığının fotoğraflarını çekmek isteyen kadın köpek balığı saldırısında iki elini kaybetti.

MYNET|DIŞ HABERLER Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'nda yaşanan korkunç bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 55 yaşındaki Nathalie Ross isimli bir kadın Thompson's Cove Plajı açıklarında fotoğraflarını çekmek isterken bir köpek balığının saldırısın uğradı. Kocası tarafından kıyıya çekilen kadın saldırıda iki elini kaybetti.

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Olay yerinden çekilen görüntülerde Ross'un sahilde yattığı, kocasının ve diğerlerinin ise kanamayı durdurmaya çalıştığı görüldü.Magnetic Media, kadının iki elini kaybettiğini ve ayrıca uyluğundan ısırıldığını bildirdi. Hava yoluyla hastaneye kaldırılan kadının tedavisine devam ediliyor.

"TÜRÜ HENÜZ DOĞRULANAMADI"

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Miami Herald'ın haberine göre Turks & Caicos Adaları Hükümeti, yaptığı açıklamada, "Köpek balığının yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor ancak türü henüz doğrulanmadı. Turistin fotoğraf çekmek amacıyla sığ sulardan hayvanla etkileşime girmeye çalıştığı belirlendi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
köpek balığı
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