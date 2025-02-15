Köpek balığının fotoğraflarını çekmek isterken hayatının en büyük kabusunu yaşadı! Köpek balığı ellerini ısırdı

MYNET|DIŞ HABERLER Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'nda yaşanan korkunç bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 55 yaşındaki Nathalie Ross isimli bir kadın Thompson's Cove Plajı açıklarında fotoğraflarını çekmek isterken bir köpek balığının saldırısın uğradı. Kocası tarafından kıyıya çekilen kadın saldırıda iki elini kaybetti.

Olay yerinden çekilen görüntülerde Ross'un sahilde yattığı, kocasının ve diğerlerinin ise kanamayı durdurmaya çalıştığı görüldü.Magnetic Media, kadının iki elini kaybettiğini ve ayrıca uyluğundan ısırıldığını bildirdi. Hava yoluyla hastaneye kaldırılan kadının tedavisine devam ediliyor.

"TÜRÜ HENÜZ DOĞRULANAMADI"

Miami Herald'ın haberine göre Turks & Caicos Adaları Hükümeti, yaptığı açıklamada, "Köpek balığının yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor ancak türü henüz doğrulanmadı. Turistin fotoğraf çekmek amacıyla sığ sulardan hayvanla etkileşime girmeye çalıştığı belirlendi" ifadelerini kullandı.