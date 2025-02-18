Bütün her yeri saran gizemli ses panik yarattı! Yetkililerin açıklamalarına tepkiler gecikmedi:"Fil sürüsüne benziyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir sese ait görüntü kullanıcılarının ilgisini çekti. 660 bin izlenme alan paylaşımda, "Tayvan, gizemli ses, yüksek ses...Bir fil sürüsüne veya güçlü, gıcırtı sesine benziyor. Sabahın erken saatlerinde (17.02.2025, 04:07 - 04:54 civarı) Taype ve Yeni Taype Şehri'nde gökyüzünden garip bir kükreme geldi ve 20 saniyeden uzun sürdü." ifadelerine yer verildi. Sesi duyan kişilerin bir bölümü deprem olduğunu düşündüklerini dile getirerek korku yaşadıklarını söyledi.

LİSE SİRENİNDEN GELİYORMUŞ

International News Facebook üzerinden yaptıkları paylaşımda, sesin kaynağının bir liseye ait olan siren olduğunu belirttiler. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı sesin lise sireninden kaynaklandığını düşünmediklerini söyleyerek, "Çok uzun mesafe" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Peki bölgedeki herkes bu sesi neden duydu?" yorumunu yaptı.