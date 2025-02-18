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Bütün her yeri saran gizemli ses panik yarattı! Yetkililerin açıklamalarına tepkiler gecikmedi:"Fil sürüsüne benziyor"

18.02.2025 11:26
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.02.2025 11:26
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Tayvan'ın her yerinde duyulan gizemli bir sesin klibi internette kısa sürede viral haline gelmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sesin kaynağını merak ederken, sesi fil sürüsüne ya da güçlü bir gıcırtı sesine benzettiler. "World Forum International News'in haberine göre, yetkililer sesin kaynağının bir okul sireni olduğunu söyledi.

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir sese ait görüntü kullanıcılarının ilgisini çekti. 660 bin izlenme alan paylaşımda, "Tayvan, gizemli ses, yüksek ses...Bir fil sürüsüne veya güçlü, gıcırtı sesine benziyor. Sabahın erken saatlerinde (17.02.2025, 04:07 - 04:54 civarı) Taype ve Yeni Taype Şehri'nde gökyüzünden garip bir kükreme geldi ve 20 saniyeden uzun sürdü." ifadelerine yer verildi. Sesi duyan kişilerin bir bölümü deprem olduğunu düşündüklerini dile getirerek korku yaşadıklarını söyledi.

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LİSE SİRENİNDEN GELİYORMUŞ

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International News Facebook üzerinden yaptıkları paylaşımda, sesin kaynağının bir liseye ait olan siren olduğunu belirttiler. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı sesin lise sireninden kaynaklandığını düşünmediklerini söyleyerek, "Çok uzun mesafe" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Peki bölgedeki herkes bu sesi neden duydu?" yorumunu yaptı.

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Tayvan
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