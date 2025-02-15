Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın gözyaşları içinde isyan etti! "Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?"

Portekiz'e gitmek için vize başvurusunda bulunduğunu dile getiren bir kadın reddedildiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. 1 haftalığına seyahat etmek için vize başvurusunda bulunduğunu dile getiren kadın reddedilmesine isyan ederek, "Zamanında Kanuni’nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım, borca girdim. İzmir'den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aklı selim davranmış Portekiz bence" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok üzüldüm durumuna, bu kadar içten ağlaması" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sinir krizi geçirirken kendimi video ya almak hiç aklıma gelmiyor, enteresan." yorumunu yaptı.