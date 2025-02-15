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  4. Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın gözyaşları içinde isyan etti! "Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?"

Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın gözyaşları içinde isyan etti! "Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?"

15.02.2025 07:21
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.02.2025 07:21
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Sosyal medyada vize başvurusunun sonucunu gözyaşları içinde paylaşan bir kadın reddedildiğini öğrenince duruma isyan etti. Portekiz'e gitmek için tüm parasını vize ve uçak bileti masraflarına harcadığını söyleyen kadın, "İzmir'den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?" ifadelerini kullandı.

Portekiz'e gitmek için vize başvurusunda bulunduğunu dile getiren bir kadın reddedildiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. 1 haftalığına seyahat etmek için vize başvurusunda bulunduğunu dile getiren kadın reddedilmesine isyan ederek, "Zamanında Kanuni’nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım, borca girdim. İzmir'den daha küçük ülke. Biz burayı çerez niyetine almıyor muyduk?" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aklı selim davranmış Portekiz bence" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok üzüldüm durumuna, bu kadar içten ağlaması" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sinir krizi geçirirken kendimi video ya almak hiç aklıma gelmiyor, enteresan." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Vize Portekiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
senin çerez dediklerin aldı başını gitti. oralarda hırsıza oy vermiyorlar,dürüstlük var saygı Var yolsuzluk yok LIYAKAT sistemini bilmiyorlar, hakimler savcılar torpille secilmiyor. maalesef acı gerçekler bunlar
Schengelme :)
madride al çok daha kolay veriyor insanlar hata yapıyor shengen almak istiyorsan ispanya/almanya gibidaha guçlu ve turiste yonelik yerlere basvurun.al madridten trenle 5-6 saat lizbon ne riske atıyorsunki ?ve almanyaya al ara uçuş yaparsın avrupada tren ağı çok gelismis durumda ve biletler çok ucuz illa o ülkeye gideceksiniz diye o ülkeden vize almanıza gerek yok sağlam bir danışmanla calışırsanız red yeme olasiliginiz düşüktür.
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