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-21 dereceyi gördü! Tuvalet kağıdıyla deney yapmak için kolları sıvadı! Tuvalet kağıdı havada dondu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.02.2025 13:16
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Amerika Birleşik Devletleri'nin 'Milwaukee' bölgesinde hava sıcaklıkları -21 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle bir adam sosyal medyada ilginç bir deneye imza attı. Tuvalet kağıdına su sıkan adam kağıdın donmasını sosyal medyadan gösterdi.

-21 dereceyi gördü! Tuvalet kağıdıyla deney yapmak için kolları sıvadı! Tuvalet kağıdı havada dondu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee bölgesinde bir adam telefonundan hava sıcaklığının -21 derece olduğunu gösterdi. Sonrasında ise tuvalet kağıdıyla bir deney yapmayı seçti. Askıya tuvalet kağıdını asan adam ardından tuvalet kağıdından bir parçayı uzattı.

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Tuvalet kağıdının parçalanmasını engellemek isteyen adam ardından su sıktı ve soğuk hava tuvalet kağıdının havada donmasına yardım etti. O anlar kısa sürede ilgi çekti.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sanki bilim insanı gibi bir de video çekmiş. O havada tabii ki de donar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne olmasını bekliyordunuz acaba?" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika Tuvalet kağıdı
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