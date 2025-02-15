-21 dereceyi gördü! Tuvalet kağıdıyla deney yapmak için kolları sıvadı! Tuvalet kağıdı havada dondu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee bölgesinde bir adam telefonundan hava sıcaklığının -21 derece olduğunu gösterdi. Sonrasında ise tuvalet kağıdıyla bir deney yapmayı seçti. Askıya tuvalet kağıdını asan adam ardından tuvalet kağıdından bir parçayı uzattı.

Tuvalet kağıdının parçalanmasını engellemek isteyen adam ardından su sıktı ve soğuk hava tuvalet kağıdının havada donmasına yardım etti. O anlar kısa sürede ilgi çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sanki bilim insanı gibi bir de video çekmiş. O havada tabii ki de donar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne olmasını bekliyordunuz acaba?" yorumunu yaptı.