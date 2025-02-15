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Elon Musk'ı kendi silahıyla vurarak X'ten açıkladı! "Musk'ın 13. çocuğunu 5 ay önce doğurdum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.02.2025 14:51
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Tesla ve SpaceX sahibi Elon Musk, son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında sık sık görmeye alışkın hale geldiğimiz bir isim. Musk bu sefer siyasetin dışındaki bir konuyla gündemde. Sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, Elon Musk'ın 13. kez baba olduğu iddia etti. Fenomen isim paylaşımında Musk'ın 13. çocuğunu 5 ay önce doğurduğunu söyledi.

Elon Musk'ı kendi silahıyla vurarak X'ten açıkladı! "Musk'ın 13. çocuğunu 5 ay önce doğurdum"

MYNET|DIŞ HABERLER Elon Musk servetinin yanında özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri. Musk, baba olma konusundaki görüşlerini gizlememiş ve daha önce eski eşi Justine Wilson, müzisyen Grimes ve Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'ten çocuk sahibi olmuştu. Dünyaca ünlü ismin henüz doğrulanmasa da bu listeye çocuk kitapları yazarı Ashley St. Clair'i eklemiş olabileceği iddia edildi.

"GÜVENLİ BİR ORTAMDA BÜYÜMESİNE İZİN VERMEYİ AMAÇLIYORUM"

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Elon Musk'ın sahip olduğu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada fenomen isim Clair, "Beş ay önce dünyaya yeni bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamadım, ancak son günlerde magazin medyasının, vereceği zarara bakmaksızın bunu açıklamak istedim. Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesine izin vermeyi amaçlıyorum. Bu nedenle, medyanın çocuğumuzun mahremiyetine saygı göstermesini ve müdahaleci habercilikten kaçınmasını istiyorum" dedi.

MUSK HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

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St. Clair daha sonra paylaşımın altına Latince 'Alea Iacta Est' ifadesini ekledi. Bu ifade 'zar atıldı' anlamına geliyor ve sıklıkla bir durumun geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini belirtmek için kullanılıyor.

PŞŞŞ

Musk, duyuruyla ilgili henüz kamuoyuna bir yorum yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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