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3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi! Değişime kendisi de inanamadı: "35 kilo verdim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.02.2025 09:44
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Khamar Brown isimli bir kişi 3 ay boyunca ilginç bir diyet yapmaya karar verdi. 3 ay boyunca sadece çiğ sebze ve meyve yiyen Brown bu süreçte 35 kilo verdi. Brown beslenme rutinini 'çiğ vegan' beslenme olarak açıkladı.

3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi! Değişime kendisi de inanamadı: "35 kilo verdim"

MYNET|DIŞ HABERLER YouTuber Khamar Brown herkesi şaşkına çeviren kilo verme yolculuğunu kanalında paylaştı. Özellikle abur cubur isteğiyle mücadele etmek için idyete başladığını dile getiren Brown, 90 gün boyunca çiğ vegan diyeti yaptı. Sadece çiğ sebze ve meyve yediği diyetini Brown, "Kesinlikle meyve ve çiğ sebze yedim. Pişmiş yemek yok. İçki yok. Sıcak yemek yok. Hiçbiri" diyerek açıkladı.

35 KİLO VERDİ

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Brown ilk dört hafta boyunca sadece salatalık, domates ve avokado gibi şeyler yiyerek sebze tüketti. Meyveyi de dahil ettikten sonra sağlıklı miktarda muz, ananas, çilek, şeftali, elma ve üzüm tüketti. Sadece üç ay sonra Brown 127 kilodan 91 kiloya düştü; bu da tam 35 kilo verdiği anlamına geliyor. Hiç spor yapmamasına rağmen bu inanılmaz başarıyı elde ettiğini vurguladı.

"BENİM İÇİN RUHSAL BİR YOLCULUKTU"

Diyete başlama nedenlerinin kişisel olduğunu belirten Brown, "Ya bu diyet ya da askerlik arasında kalacaktım. Bu yolculuk kilo vermenin ötesine geçiyor. Benim için ruhsal bir yolculuktu, şifalı bir yolculuktu... bir sürü yolculuğun bir araya gelmesiydi" dedi.

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