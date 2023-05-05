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Adana'da emniyet personeli, polis olmak isteyen hasta çocuğu ziyaret etti

05.05.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis ekipleri, primer immün yetmezliği tedavisi gören 4 yaşındaki hasta çocuğu evinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

Adana'da emniyet personeli, polis olmak isteyen hasta çocuğu ziyaret etti

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Gürgen (37) ve Gülşah Bilen (36) çifti, "kalıtımsal bağışıklık sistemi yetersizliği" olarak tanımlanan primer immün yetmezliği tedavisi gören oğulları Bilal'in hayranı olduğu polislerle tanışmasını sağlamak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ailenin yaşadığı eve giderek Bilal'e sürpriz ziyarette bulundu.

Polisler yanlarında götürdükleri oyuncak arabaları da Bilal’e hediye edip birlikte oyun oynadı.

Daha sonra polisler, Bilal'i resmi ekip araçlarına bindirip evinin bulunduğu sokakta tur attı.

Polisler, sokakta etraflarını saran çocuklarla da yakından ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"POLİSLERİ GÖRDÜĞÜNDE HEMEN PENCEREYE ÇIKIP EL SALLIYORDU"

Baba Gürgen Bilen, yaptığı açıklamada, oğlunun polisleri çok sevdiğini söyledi.

Bilal'in 48 gün hastanede tedavi gördüğünü belirten Bilen, şöyle konuştu:

"İnşallah iyileşir. Bu konuda umutluyuz. Oğlum sokaktan geçen polisleri gördüğünde hemen pencereye çıkıp el sallıyordu. Televizyonda polisleri gördüğünde, 'Baba hırsızları yakaladılar' diyerek seviniyordu. Ben de polisi arayıp bu durumu anlattım. Onlar da sağ olsunlar gelip hem oğlumu hem de bizleri sevindirdiler. Oğlum da polis olmak istiyor. İnşallah iyileşir ve polis olur."

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