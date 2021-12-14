Adana'da evde patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü

Adana'da tek katlı evde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın hasara yol açtı.
Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bitişikteki binalara sıçramadan söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının evde bilgisayar ve televizyon tamiri yapıldığı sırada meydana gelen patlama sonucu çıktığı tespit edildi.
Mahalle sakinlerinden Rojhad Kaymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük bir patlama sesi duyduk. Hemen sokağa çıktık ve yangını görünce 112'yi arayarak haber verdik. Daha sonra ev sakinlerinin dışarı çıkmasına yardımcı olduk." dedi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz