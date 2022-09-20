YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

20.09.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki evinin damında yetiştirdiği Hint kenevirinden elde ettiği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Esentepe Mahallesi'ndeki evinin damında yetiştirdiği Hint kenevirinden elde ettiği uyuşturucuyu M.S'ye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığa ait evin damında saksılara ekili 11 kök Hint keneviri ile uyuşturucu üretimine yönelik çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildiren savcı, Ş.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Ş.Ç, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ş.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandıAdana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı
Sarıyer'de motosiklet kazasında Acun Ilıcalı ile kızı hafif yaralandıSarıyer'de motosiklet kazasında Acun Ilıcalı ile kızı hafif yaralandı
GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu mahkeme hapis cezası

Adana Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:18
Öğle
12:37
İkindi
16:05
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Salı

Konak Eczanesi
Seyhan
Lokman Eczanesi
Seyhan
Ülker Eczanesi
Seyhan
Akan Eczanesi
Seyhan
Başarı Eczanesi
Seyhan
Yaycıoğlu Eczanesi
Seyhan
Müge Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.