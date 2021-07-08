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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

08.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık S.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından 8 defa periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, S.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

S.D. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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