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Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Dünya bu gösteriyi konuşuyor: İzleyenler bakmaya bile dayanamadı... Bayılıp kusanlar bile oldu:18 kişi hastanelik oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.10.2024 10:19
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Florentina Holzinger'in Sancta Susanna operası , 5 Ekim'den bu yana Almanya'nın Stuggart Devlet Operası'nda sahneleniyor. Ancak gösteri sahne üzerinde sergilenen performansı nedeniyle dünya manşetlerindeki yerini aldı. 1921 yılında bestelenen opera eserinde sahnede canlı canlı cinsel ilişki ve gerçek kan görüntüleri yer aldı. Gösteriyi izleyen 18 kişi izlediklerine dayanamayarak hastanelik oldu.

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Dünya bu gösteriyi konuşuyor: İzleyenler bakmaya bile dayanamadı... Bayılıp kusanlar bile oldu:18 kişi hastanelik oldu

Avusturyalı koreograf Florentina Holzinger'in, Paul Hindemith'in 1920'lerdeki dışavurumcu operası Sancta Susanna'ya dayanan eseri Sancta Almanya'nın Stuggart Devlet Operası'nda seyircisiyle buluştu. Ancak gösteride yer alan görüntülerin bazıları izleyenlere fazla geldi ve mide bulantısı yaşayan 18 kişi tıbbi yardıma ihtiyaç duydu.

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The Guardian'da yer alan habere göre operanın sözcüsü Sebastian Ebling, Avusturyalı koreograf Florentina Holzinger'in eseri Sancta'nın sahnedeki iki temsiliyle ilgili olarak "Cumartesi günü 8, Pazar günü ise 10 kişi ziyaretçi servisimizde tedavi görmek zorunda kaldı." dedi.

"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

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Operada sahnede bir oyuncunun vücuduna gerçekten kesik atıldığını belirten izleyiciler yaşadıkları deneyimi Reddit'ten paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı opera için, "Oyunculardan birinin vücudundan küçük bir et parçası kestiler ve sonrasında ızgara yapıp yediler. Bu görmek inanılmazdı" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Geçtiğimiz mayıs ayında Schwerin'de gördüm. Bunu itiraf etmekten utanıyorum ama bu et kesme olayı sırasında bayıldım." yorumunda bulundu.

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Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Stuttgart'taki açılış gecesindeydim. İnanılmaz bir deneyimdi. Et kesme işlemi umduğumdan daha uzun sürdü ve büyük ekranlarda yakın çekim kamera gösterildi.Birçok düşüncem var. Ama genel olarak inanılmaz bir deneyimdi" yorumunu yaptı.

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