2 dolara eski bir fotoğraf satın aldı! Fotoğraftaki kişi meğerse çok ünlüymüş... Değeri 5 milyon dolar (170 milyon TL)

MYNET|DIŞ HABERLER Koleksiyoncu Randy Guijarro, Kaliforniya'nın Fresno kentindeki bir antikacıda siyah beyaz fotoğrafı 2 dolara satın aldı. Fotoğrafı evine götüren Randy, mikroskop altında inceledi ve fotoğraftaki kişilerden birini tanıdı. Kroket oynayan adamlardan birinin Henry McCarty olduğunu fark etti. Henry McCarty, 1800'lü yıllarda kanun kaçağı Billy the Kid olarak bir hayli popülerdi.

DOĞRULUĞUNU ONAYLATTI

Randy, fotoğrafın orijinalliğini San Francisco merkezli bir Amerikan şirketi olan Kagin's'e onaylattı ve fotoğraftaki kişinin McCarty olduğu doğrulandı. Fotoğrafın McCarty'nin öldürülmesinden üç yıl önce, 1878'de çekildiği düşünülüyor.

Randy'in satın aldığı fotoğrafın kanun kaçağının ikinci doğrulanmış fotoğrafı olduğu ortaya çıktı. Billy the Kid'in ilk gerçek doğrulanmış fotoğrafı 2011'de 2,3 milyon dolara satıldı.