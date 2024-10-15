35 yaşındaki İskoç kadının 19 yaşındaki Türk sevgilisi! Kızıyla aynı yaştaki sevgilisini öve öve bitiremedi ama tepkiler gecikmedi: "Vizenin peşinde..."

MYNET|DIŞ HABERLER İskoçya'da yaşayan 35 yaşındaki Rachel McIntyre isimli bir kadın, Haziran ayında tatil için Muğla'nın Marmamaris ilçesine gelmişti. Tatilde iki çocuk annesi kadın Seskan isimli 19 yaşındaki bir garsonla tanıştı.

Genç adamın kızıyla yanı yaşta olduğunu öğrenince ilk başta uzak kaldığını dile getiren McIntyre, "İlk baştaki direncime rağmen, ısrarcı flörtü beni kazandı. Tüm boş zamanlarını birlikte geçirdik ve yavaş yavaş aşık olduk." dedi.

ARKADAŞLARI VE AİLESİ DEVAMLI UYARIYOR

Haziran ayında ilişkilerinin başlamasından sonra birkaç kez daha sevgilisinin yanına gelerek Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Rachel McIntyre, ilişkilerinin yakın çevresi tarafından hoş karşılanmadığını ifade ederek dert yandı. Ailesinin ve arkadaşlarının kendisini devamlı olarak uyardığını belirten Rachel McIntyre, "Vizenin peşinde olduğunu söylüyorlar ama biz birbirimize aşık olduk" diye konuştu.