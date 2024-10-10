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  4. 24 yaşındaki teyzesinin değişimini gösterdi! 5-6 yıl içinde bambaşka birine dönüştü... "Yeni biri yaratılmış"

24 yaşındaki teyzesinin değişimini gösterdi! 5-6 yıl içinde bambaşka birine dönüştü... "Yeni biri yaratılmış"

10.10.2024 09:31
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.10.2024 09:31
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Sosyal medyadan paylaşım yapan bir kişi teyzesinin 5-6 yıl içindeki değişimini gösterdiği videosuyla gündem yarattı. Görüntülerde teyzesinin ilk halini cep telefonundaki bir fotoğraftan gösteren kullanıcı, son halini de gösterince sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medyada teyzesinin yıllar içindeki değişimini gösteren bir kullanıcının paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

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Teyzesinin cep telefonunda fotoğrafını gösteren kullanıcı ardından ise bir kafede birlikte oturduğu teyzesinin son halini paylaştı. O görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni biri yaratılmış" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Aynı kişi olduğunu söylemeseniz inanmazdım" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu nasıl teyze?" yorumunda bulundu.

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