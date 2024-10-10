24 yaşındaki teyzesinin değişimini gösterdi! 5-6 yıl içinde bambaşka birine dönüştü... "Yeni biri yaratılmış"

Sosyal medyada teyzesinin yıllar içindeki değişimini gösteren bir kullanıcının paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Teyzesinin cep telefonunda fotoğrafını gösteren kullanıcı ardından ise bir kafede birlikte oturduğu teyzesinin son halini paylaştı. O görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni biri yaratılmış" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Aynı kişi olduğunu söylemeseniz inanmazdım" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu nasıl teyze?" yorumunda bulundu.