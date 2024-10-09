Kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen 8 çocuk annesi eş cinnet getirdi! Kocasını öldürüp vücudunu parçalara ayırdı... Beden parçalarını plastik torbalarla attı

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney şehrinin Greenacre bölgesinde yaşayan 8 çocuk annesi 53 yaşındaki Nirmeen Noufl, kocasının ölümüyle alakalı olarak suçlandı. 62 yaşındaki Mamdouh Noufl hakkında 2023 yılının Temmuz ayında ailesi ve arkadaşları tarafından kayıp olarak bildirilmesinin ardından kayıp şahıslar soruşturması başlatılmıştı.

Polis kayıp olayı şüpheli olarak değerlendirdi ve Ocak ayında cinayet masası dedektifleri davayı devraldı. 18 ay sonra 53 yaşındaki Nirmeen Noufl tutuklandı ve Greenacre'daki aile evini aramak için emir çıkartıldı. Çiftin evinin kapsamlı bir şekilde temizlendiği ve yeniden döşendiği iddia edildi.

MISIR'DA SEVGİLİSİ VARMIŞ

53 yaşındaki Nirmeen Noufl'un kocasının Mısır'da yaşayan bir kadınla ilişkisi olduğunu ve yurtdışına seyahat etmeyi planladığını keşfetmesinin ardından çiftin tartışmaya girdiği iddia edildi. Bu tartışma sırasında kadının kocasına saldırarak onu öldürdüğü öne sürüldü. Kadının kocasının cansız bedenini testere ve çeşitli bıçaklar kullanarak parçalara ayırdığı ve cansız beden parçalarını güneybatı Sidney'deki yerleşim alanlarında ve sanayi bölgelerinde çeşitli çöp kutularına attığı iddia edildi.

KOMŞULARI DA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Komşular Daily Mail Australia'ya tutuklanma haberi karşısında şok olduklarını söyleyerek, "Çok hoş bir hanımdı ve çok dindardı. 20 yıldan fazla burada yaşadı. Her sabah işe giderken onunla konuşurdum. Şoke oldum gerçekten bu olanlara inanamadım" dedi.