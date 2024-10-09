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  4. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın vefat eden eşinden ilginç bir şekilde intikam aldı! Tabletindeki geçmişini görünce inanamadı: "Küllerini yedim"

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın vefat eden eşinden ilginç bir şekilde intikam aldı! Tabletindeki geçmişini görünce inanamadı: "Küllerini yedim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.10.2024 16:39
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Kanadalı yazar Jessica Waite, ölen eşinin tabletini karıştırırken aldatıldığını öğrenince büyük bir şok yaşadığını dile getirerek yaşadığı travmayı yeni yayınladığı anı kitabında anlattı. Waite, eşi Sean'un 2015'te iş ziyareti için gittiği Teksas'ta ölmesinin ardından öğrendiği gizli gerçekleri yeni kitabında anlatınca gündem yarattı.

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın vefat eden eşinden ilginç bir şekilde intikam aldı! Tabletindeki geçmişini görünce inanamadı: "Küllerini yedim"

MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'da öğretmenlik yaptığı sırada tanışan Jessica ve Sean, 1998 yılında hayatını birleştirmişti. Evlendikten sonra Kanada'ya taşınan ikili bir çocuk sahibi olmuştu. Eşinin ABD'nin Colorado eyaletindeki bir iş imkanı nedeniyle oraya taşındığını ve kendisinin çocuğyla birlikte Kanada'nın Calgary kentindeki evinde kaldığını dile getiren Waite, "Aramızdaki mesafelere rağmen mutluyduk" dedi.

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Eşinin Teksas seyaheti sırasında ani bir şekilde vefat etmesi üzerine eşinin cesedinin tutulduğu, Houston'daki hastanenin numarasını öğrenmek için tabletini açtı. Arama geçmişine baktığında ise eşinin kendisini düzenli olarak başka kadınlarla aldattığını öğrendi.

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Ölümünün üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen eski eşine olan kızgınlığının bir an olsun azalmadığını dile getiren Waite, eşinin küllerinin bir kısmını yediğini diğer bir kısmını ise köpek dışkısıyla karıştırdığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma ihanet
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