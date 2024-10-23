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Sevgilisinin ihaneti öğrendi! TikTok bu intikamı konuşuyor: "Onu sınır dışı ettirdim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.10.2024 12:50
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TikTok'ta 'monts.user555' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince ondan intikam almak istedi. Sevgilisinin o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde kaçak yaşadığını ifade eden genç kadın onu polise ihbar ederek sınır dışı ettirdi. Sevgilisinin Meksika'ya geri gönderildiğini anlatan genç kadın, "Pişman değilim" dedi.

Sevgilisinin ihaneti öğrendi! TikTok bu intikamı konuşuyor: "Onu sınır dışı ettirdim"

TikTok'ta 'monts.user555' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın eski sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra intikam aldı. Sevgilisini bir seyahat için ikna etti ve birlikte ikili yolculuğa çıktı. Eski sevgilisinin şaşkınlığına rağmen, onu Meksika sınırına kadar götürdü çünkü kendisini aldatan sevgilisini sınır dışı etmeyi planlıyordu. Kendisini Meksika sınırında bulan adam ihanet söylemlerini inkar etti.,

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Eski sevgilisini Meksika sınırında bıraktığını dile getirdiği TikTok paylaşımı ise kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları aldığı intikamı 'tarihin en iyilerinden biri' diyerek takdir etti. Bazıları ise duruma tepki göstermeyi seçti.

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