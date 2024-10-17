Çiftin aşk köşesi arayışı metro seferlerine mal oldu! Tren istasyonu bir anda sular altında kaldı... Saniye saniye kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Melbourne şehrindeki bir metro istasyonunda bir çiftin hatası yüzünden bir fıskiye patladı ve tren istasyonu sular altında kaldı.

Çift, Melbourne Central'daki bir su borusuna ve yangın söndürme sistemine zarar verdi. Central ve Flagstaff istasyonları olay sırasında boşaltılmak zorunda kaldı.

Ulaştırma Altyapı Bakanı Danny Pearson Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Metro, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve merdiven boşluğunda aşık bir çiftin bir sulama sistemini yerinden oynattığı anlaşılıyor." dedi.