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  4. Çiftin aşk köşesi arayışı metro seferlerine mal oldu! Tren istasyonu bir anda sular altında kaldı... Saniye saniye kamerada

Çiftin aşk köşesi arayışı metro seferlerine mal oldu! Tren istasyonu bir anda sular altında kaldı... Saniye saniye kamerada

17.10.2024 15:55
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.10.2024 15:55
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Avustralya'nın Melbourne şehrindeki bir metro istasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Tren istasyonunda yalnız başlarına kalmak isteyen bir çift sakin bir yer aradı. Çift merdiven boşluğunun altı kısmına doğru ilerledi ve saniyeler sonra onların olduğu bölgeden su sızmaya başladı. Tren istasyonun sular altında kalmasından dolayı istasyon boşaltıldı ve metre seferleri birkaç saatliğine ertelendi.

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Melbourne şehrindeki bir metro istasyonunda bir çiftin hatası yüzünden bir fıskiye patladı ve tren istasyonu sular altında kaldı.

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Çift, Melbourne Central'daki bir su borusuna ve yangın söndürme sistemine zarar verdi. Central ve Flagstaff istasyonları olay sırasında boşaltılmak zorunda kaldı.

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Ulaştırma Altyapı Bakanı Danny Pearson Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Metro, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve merdiven boşluğunda aşık bir çiftin bir sulama sistemini yerinden oynattığı anlaşılıyor." dedi.

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