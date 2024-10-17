Ülkede infial yaratan olay! Servis şoförünün kendisini taciz ettiğini iddia eden kız öğrenci adamı terlikle dövdü

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Maharashtra şehrinin Ratnagiri bölgesinde yaşanan bir olay sosyal medyadan paylaşılınca ülkede infiale neden oldu.

X'te (eski adıyla Twitter) 'pranaavj' kullanıcı adıyla paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kız öğrenci servis şoförünün kendisini taciz ettiğini söyleyerek onu terlikle dövdü.

Görüntüler sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı. Görüntüler binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Hemen cezalandırılmalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Lütfen suçluya karşı sert bir işlem yapın" yorumunu yaptı.