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  4. Ülkede infial yaratan olay! Servis şoförünün kendisini taciz ettiğini iddia eden kız öğrenci adamı terlikle dövdü

Ülkede infial yaratan olay! Servis şoförünün kendisini taciz ettiğini iddia eden kız öğrenci adamı terlikle dövdü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.10.2024 16:42
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Hindistan'ın Maharashtra şehrinin Ratnagiri bölgesinde yaşanan bir olay sosyal medyada infiale neden oldu. İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci servis şoförünün kendisini taciz ettiğini söyleyerek adamı terlikle dövdü. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere tepkiler gecikmedi.

Ülkede infial yaratan olay! Servis şoförünün kendisini taciz ettiğini iddia eden kız öğrenci adamı terlikle dövdü

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Maharashtra şehrinin Ratnagiri bölgesinde yaşanan bir olay sosyal medyadan paylaşılınca ülkede infiale neden oldu.

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X'te (eski adıyla Twitter) 'pranaavj' kullanıcı adıyla paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kız öğrenci servis şoförünün kendisini taciz ettiğini söyleyerek onu terlikle dövdü.

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Görüntüler sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı. Görüntüler binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Hemen cezalandırılmalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Lütfen suçluya karşı sert bir işlem yapın" yorumunu yaptı.

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