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  4. Yemeğinden 'kıl' çıktığını söyledi! Ortalık bir anda karıştı... Restoran sahibini bıçaklamakla tehdit etti

Yemeğinden 'kıl' çıktığını söyledi! Ortalık bir anda karıştı... Restoran sahibini bıçaklamakla tehdit etti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 08:27
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Bir restoranın güvenlik kamerasına yemeğinden kıl çıktığını söyleyen müşteriler ile restoran çalışanları arasındaki kavga saniye saniye yansıdı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken müşterinin restoran sahibini bıçaklamakla tehdit ettiği iddia edildi.

Yemeğinden 'kıl' çıktığını söyledi! Ortalık bir anda karıştı... Restoran sahibini bıçaklamakla tehdit etti

MYNET|DIŞ HABERLER Korkunç bir güvenlik kamerası görüntüsünde, Doğu Sussex'teki bir restoranda yemeğinden kıl çıktığını iddia ederek ödeme yapmayı reddeden müşteriler ile restoran çalışanları arasında kavga çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir erkek ve kadının personele saldırdığı görüldü.

"TEHDİT EDİLDİM"

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Restoran sahibi Aldo Esposito müşterilerden birinin kendisini mutfaktan bıçak alarak yaralamakla tehdit ettiğini dile getirirken, "Rezervasyonları olduğunu söylediler ama bulamadık. Yine de onlara bir masa verdik. Başlangıçta iyi görünüyorlardı. Sorun çıkaracaklarını anlamıştım ve onları gözlemlemeye karar verdim. Yiyeceklerin içine bir şey katmayı deneyebileceklerini düşündüm. Yemeğin sonunda, bir köpeği çağırır gibi parmağıyla beni yanına çağırdı ve 'Hey dostum, bu iğrenç ve içinde bir saç bulduk' dedi. Mutfaktan bıçak alıp beni bıçaklamakla tehdit etti. Sonrasında bize saldırdı. Ben personelimi korumaya çalıştım" dedi.

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Güvenlik güçleri halen bir şüphelinin daha kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kavga restoran
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