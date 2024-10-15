Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerinden sonra gözler Nostradamus'a çevrilmişti! Nostradamus'un 2025 tahminleri tüyler ürpertti: "Şimdiye kadarki en korkunçları..."

MYNET|DIŞ HABERLER Asıl adıyla Michel de Nostredame olan Fransız kahin 16. yüzyılda yaşamasına rağmen öngürüleri sayesinde günümüzde popülerliğini koruyor. Nostradamus'un Adolf Hitler'in yükselişi, Fransız kralı II. Henry'in ölümü, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları ve Büyük Londra Yangını gibi önemli tarihi olayları önceden haber verdiğini iddia ediyor. 1555 yılında yazdığı Les Propheties adlı kitabında geleceğe dair 942 kehaneti bulunan Nostradamus 2025 yılı içinde karamsar bir tablo çizdi. 16. yüzyıl kahini Nostradamus'un kehanetleri komplo teorisyenleri tarafından 'Şimdiye kadarki en korkunçları...' şeklinde yorumlandı.

BÜYÜK BİR SEL

Astro Nymero'ya göre Nostradamus, büyük sellerin büyük kıyı şehirlerini yok edeceğini, milyonlarca insanı evsiz bırakacağını ve hükümetleri zor durumda bırakacağını tahmin ediyor. Özellikle Brezilya bölgesinde yoğunlaştığı yorumlandı.

UZUN ZAMANDIR GİZLİ OLAN SIRLAR ORTAYA ÇIKACAK

2025, dünya çapında 'uzun zamandır gizli kalmış sırların gün yüzüne çıkacağı ve hükümetlerin ve kurumların temellerinin sarsılacağı yıl olacak.

DİJİTAL KIYAMET

2025 yılı küresel siber saldırılar nedeniyle yeni bir boyut kazanacak. Elektrik şebekeleri, finansal sistemler ve iletişim ağları çökecek. Nostradamus, 'bilinmeyen ellerden' gelen saldırıları 'siber bir isyan, dijital bir kıyamet' olarak niteledi.