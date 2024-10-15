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  4. Ayı tarafından canlı canlı yenildi! Annesi kızının ölümünü telefonda dinledi: "Anne, çok acı verici"

Ayı tarafından canlı canlı yenildi! Annesi kızının ölümünü telefonda dinledi: "Anne, çok acı verici"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.10.2024 10:06
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Rusya'da 19 yaşındaki Olga Moskalyova isimli kadın, bir ayı ve onun üç yavrusu tarafından canlı canlı yenildi. Annesi Tatyana'yı arayarak yardım isteyen Olga'nın cansız bedeni parçalanmış halde ormanlık alanda bulundu. Anne Tatyana, kızının ölümünü telefondan dinlemek zorunda kaldığını söyledi.

Ayı tarafından canlı canlı yenildi! Annesi kızının ölümünü telefonda dinledi: "Anne, çok acı verici"

MYNET|DIŞ HABERLER 19 yaşındaki Olga Moskalyova bir ayı ve üç yavru ayı tarafından parçalanarak öldürüldü. O anlarda Olga annesini arayarak yardım istedi. Olga'nın ilk başta şaka yaptığını düşündüğünü ifade eden anne Tatyana, "Ama sonra Olga'nın sesindeki gerçek dehşeti ve acıyı duydum, bir ayının hırlama ve çiğneme seslerini de duydum.O an şoktan ölebilirdim" dedi.

2 KEZ DAHA ARAMA YAPTI

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Kızının ikinci aramasında ayıların kendisini yediğini söylediğini ifade eden Tatyana, "Anne, ayılar geri döndü. Geri geldi ve üç yavrusunu da getirdi. Beni yiyorlar" diye konuştu.

1 saat sonra gerçekleşen 3. aramada ise kızının artık ölümün eşiğinde olduğunu anladığını söyleyen Tatyana, "Anne, artık canım acımıyor. Acıyı hissetmiyorum. Her şey için beni affet, seni çok seviyorum." dedi. Bunun üzerine telefon kesildi ve Tatiana kızından son kez haber aldı.

6 AVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Acil servis ekipleri olay yerine ulaştığında ayının hala cansız bedeni yediği görüldü. Anne ve üç yavrusunu öldürmek için altı avcı gönderildi.

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Rusya ayı ayı saldırısı
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