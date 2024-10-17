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Düğün gününde kocasının ihanetini öğrendi! İş arkadaşıyla ilişki yaşamış... Gelinliğiyle terk etti: "7 kilometre yol yürüdüm"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.10.2024 11:32
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Vietnam'da gerçekleşen bir düğün töreni sırasında ismi açıklanmayan gelin, damat ve iş arkadaşının yasak aşkını öğrendi. Aldatılan gelin ihaneti affetmedi ve düğünü gelinliğiyle terk etti. Gelinliğiyle 7 kilometre yürüyen gelinin olayı sosyal medyadan paylaşınca bir anda viral oldu.

Düğün gününde kocasının ihanetini öğrendi! İş arkadaşıyla ilişki yaşamış... Gelinliğiyle terk etti: "7 kilometre yol yürüdüm"

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'da ismi açıklanmayan bir gelin düğün gününde yeni evlendiği eşinin ihanetini öğrendi.

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Eşinin kendisini iş arkadaşıyla aldattığını öğrenen gelin düğünü terk etti. 7 km yol giderek aile evine ulaşan gelin, kötü şansı atmak için gelinliğini yaktığını sosyal medyadan anlattı.

AİLESİNE KANITLARI GÖSTERDİ

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Yeni evlendiği eşi ve yasak aşk yaşadığı iş arkadaşının düğünün bir gün öncesinde buluştuklarını ifade eden gelin kanıtlarını damadın ailesine de gösterdi. Gelin sadece birkaç saat evli kaldığı damattan boşanmak için hemen dava açtı.

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Vietnam Aldatma ihanet
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