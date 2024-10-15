Evde besledikleri hamsterın saldırısına uğrayan kadın çocuklarının gözü önünde hayatını kaybetti! Hastaneye sadece birkaç metre kalmıştı...

MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'nın Villarreal bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan 38 yaşındaki bir kadın, yaşları 17 ve 11 olan çocuklarının gözü önünde ailecek besledikleri hamster tarafından ısırıldı. Tıbbi yardım için yakındaki bir sağlık merkezine yürüyen 38 yaşındaki kadın İspanya'daki evinin yakınındaki tesisin dışında yere yığıldı. Olayın onun ölümünde rol oynayıp oynamadığını belirlemek için bir otopsi yapılacak.

NADİR DURUMLARDA KUDUZ BULAŞABİLİR

Uzmanlar nadir durumlarda kuduz ve bakteriyel enfeksiyonlar gibi hastalıklar enfekte bir hamsterın ısırmasıyla bulaşabileceğini söyledi. Isırılan sahiplerine herhangi bir sorun riskini azaltmak için yarayı yıkamaları tavsiye edilir. Geçmişte, hamsterlar tarafından ısırıldıktan sonra alerjisi olan kişilerin ciddi solunum zorlukları nedeniyle hastaneye kaldırıldıkları bildirilmiştir.