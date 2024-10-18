Instagram'dan cinsel şantaj dolandırıcılığıyla mücadele için yeni adım: Ekran görüntüsü alma özelliği tarih oluyor...

Kullanıcıların kişisel görüntülerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla cinsel şantaj dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında Instagram bir dizi güvenlik önlemi üzerinde yoğunlaştı.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINMAYACAK

The Washington Times'a göre Instagram'ın getirdiği en önemli güncellemelerden biri, hikâyelerde paylaşılan içeriklerin ekran görüntüsünün alınmasını engelleyen özellik oldu. Bu özellik kaybolan hikayelerin diğer kullanıcılarda kalıcı olarak kalmasını engelleme amacı taşıyor.

COĞRAFİ KONUM BİLGİSİ İSTENECEK

Platform ayrıca, dolandırıcılar genellikle konumları hakkında yalan söyledikleri için kullanıcıları başka bir ülkeden biriyle sohbet ediyorsa bilgilendirecek.

HESAP KISITLAMASI

Instagram, şüpheli hesapların diğer kullanıcıların takipçilerine veya etiketli fotoğraflarına bakmasını engelleyecek.

GENÇ HESAPLAR İÇİN KORUMA ARTIYOR

Instagram yeni kuralları kapsamında 18 yaşından küçük (reşit olmayan) kullanıcılar için 'Genç Hesapları' uygulamasını devreye soktu. Meta'nın özellikle reşit olmayan kullanıcılarla ilgili olarak uygulamaları çevrimiçi güvenlik kimlik bilgilerini güçlendirmeye çalışmasıyla birlikte geldi. Instagram'daki Genç Hesapları, normal hesaplardan daha kısıtlıdır ve reşit olmayan kullanıcıları dolandırıcılara karşı korur.

Genç Hesaplar için yeni korumalardan biri de mesajlardaki çıplak görüntülerin otomatik olarak bulanıklaştırılmasıdır. Bu özellik bu ay tüm Genç Hesaplar için varsayılan olarak etkinleştirilecektir.