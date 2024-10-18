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  4. Küçük çocuğun karşısında dans eden dansöze verdiği tepkiler gülümsetti! "Erkek milletinin hepsi aynı"

Küçük çocuğun karşısında dans eden dansöze verdiği tepkiler gülümsetti! "Erkek milletinin hepsi aynı"

18.10.2024 10:24
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.10.2024 10:24
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü görenleri gülümsetmeyi başardı. Anne ve babasıyla birlikte bir mekana giden küçük çocuk karşısında dans eden dansözü görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Küçük çocuğun tepkileri sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kullanıcılar arasında kısa sürede popüler olmayı başardı. Görüntüler, "Bebek oynayan dansöze böyle tepki veriyor" notuyla paylaşıldı. Görüntülerde mama sandalyesinde oturan küçük bir çocuğun karşısında bir anda dans eden dansöz görünce önce eliyle ağzını kapattığı sonrasında ise gülümseyerek bakmaya devam ettiği görüldü.

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O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Erkek milletinin hepsi aynı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Babası da çocuğu çeker gibi yapip dansözü çekiyor" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dansöz
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