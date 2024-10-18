Küçük çocuğun karşısında dans eden dansöze verdiği tepkiler gülümsetti! "Erkek milletinin hepsi aynı"

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kullanıcılar arasında kısa sürede popüler olmayı başardı. Görüntüler, "Bebek oynayan dansöze böyle tepki veriyor" notuyla paylaşıldı. Görüntülerde mama sandalyesinde oturan küçük bir çocuğun karşısında bir anda dans eden dansöz görünce önce eliyle ağzını kapattığı sonrasında ise gülümseyerek bakmaya devam ettiği görüldü.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Erkek milletinin hepsi aynı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Babası da çocuğu çeker gibi yapip dansözü çekiyor" yorumunda bulundu.