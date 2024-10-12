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  4. Düğünde sahneye çıkan dansözün performansını ağzı açık izleyen küçük çocuk sosyal medyada gündem yarattı

Düğünde sahneye çıkan dansözün performansını ağzı açık izleyen küçük çocuk sosyal medyada gündem yarattı

12.10.2024 07:38
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.10.2024 07:38
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde küçük bir çocuğun düğünde dans eden dansözü hayranlıkla izlediği anlar yer aldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğünde sahneye çıkan dansöz performansı davetliler arasında bulunan küçük çocuğu mest etti. Dansözün hemen önünde dans ettiği küçük çocuk onu büyük şaşkınlık ve hayranlıkla izledi.

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O anlar sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Erkekler hep aynı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Erkekler 7'sinde neyse 70'inde de o" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, Eerkekler cidden hep mi böylesiniz?" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Dansöz
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