Cep telefonuyla şişe kapağını açmaya çalıştığı anları sosyal medyadan paylaştı! Telefonu kullanılmaz hale geldi... "Ne gereği vardı ki?"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde bir kişi şişenin kapağını cep telefonuyla açmak istedi. Ancak o anlar hesapladığı gibi olmadı. Telefon şişe kapağını açmak isterken bir anda parçalandı. Masadakiler o anlara gülerek tepki verdi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne gereği vardı ki?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ucuz diye mi?" yorumunda bulundu.