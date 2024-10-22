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  4. Cep telefonuyla şişe kapağını açmaya çalıştığı anları sosyal medyadan paylaştı! Telefonu kullanılmaz hale geldi... "Ne gereği vardı ki?"

Cep telefonuyla şişe kapağını açmaya çalıştığı anları sosyal medyadan paylaştı! Telefonu kullanılmaz hale geldi... "Ne gereği vardı ki?"

22.10.2024 17:14
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.10.2024 17:14
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Yurt dışında kaydedilen bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülerde bir adam şişesinin kapağını telefonuyla açmaya çalıştı ve telefonunu kırdı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde bir kişi şişenin kapağını cep telefonuyla açmak istedi. Ancak o anlar hesapladığı gibi olmadı. Telefon şişe kapağını açmak isterken bir anda parçalandı. Masadakiler o anlara gülerek tepki verdi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne gereği vardı ki?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ucuz diye mi?" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
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