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  4. Türk gezginin paylaşımı görenlerin midesini bulandırdı! Peru'da fare yediği anları gösterdi... "Dişlerini yiyemedim"

Türk gezginin paylaşımı görenlerin midesini bulandırdı! Peru'da fare yediği anları gösterdi... "Dişlerini yiyemedim"

18.10.2024 16:38
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.10.2024 16:38
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Sosyal medyada 'kekmundo' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir Türk gezgin Peru'da fare yediği anları paylaşınca viral oldu. Kerem Akyol isimli gezgin çatal bıçak kullanarak faresini dilimlenirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşınca tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medyada 'kekmundo' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Türk gezgin Kerem Akyol, Peru seyahati sırasında fare yediği anları paylaştı. Kızarmış bütün fareyi gösteren Akyol, eti çatal bıçakla keserek afiyetle yedi. Türk gezgin sosyal medyadan paylaştığı o anlara, "Sadece dişlerini yiyemedim" notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadarına gerek var mıydı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Midem kaldırmadı" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Peru fare
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