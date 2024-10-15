Ölüp yeniden hayata döndüğünü söyleyen kadının açıklamaları gündem yarattı! "Cehennemi ziyaret ettim"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletininin Wichita bölgesinde yaşayan Charlotte Holmes isimli bir kadın 2029 yılının Eylül ayında ölüme yakın bir deneyim yaşadı. O sırada altmışlı yaşlarının sonlarında olan Holmes, tansiyonunun tehlikeli bir şekilde yükselmesiyle kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan kadın 11 dakika boyunca klinik olarak ölü kabul edildi.

"DÜNYADA OLMADIĞIMI ANLADIM"

The 700 Club'a konuşan Holmes, "Şimdiye kadar kokladığım en güzel çiçeklerin kokusunu alabiliyordum ve sonra müzik duydum . Gözlerimi açtığımda nerede olduğumu biliyordum. Cennette olduğumu biliyordum. Size cennetin nasıl bir yer olduğunu anlatamam, çünkü hayal edebileceğimizden milyonlarca kat daha üstün. Sadece saf bir sevinç var. Dünya'da olmadığımı anladım" dedi.

Cennette vefat eden anne babasını, kız kardeşini ve diğer aile üyelerini hatta hamileliği sırasında ölen küçük bir erkek çocuğu şeklini alan bebeğini de gördü.

"ÇÜRÜMÜŞ ET GİBİ KOKUYORDU"

Cennetteyken Tanrı'nın kendisine cehennemin ne olduğuna dair bir vizyon gösterdiğini iddia eden Holmes, "Tanrı beni cehenneme götürdü ve aşağı baktığımda koku, çürümüş et kokuyordu. Sürekli bir çığlık sesi geliyordu. Cennetin güzelliğini gördükten sonra, cehennemi görmek neredeyse dayanılmaz bir şey" diye konuştu.