Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Ölüp yeniden hayata döndüğünü söyleyen kadının açıklamaları gündem yarattı! "Cehennemi ziyaret ettim"

Ölüp yeniden hayata döndüğünü söyleyen kadının açıklamaları gündem yarattı! "Cehennemi ziyaret ettim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.10.2024 16:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde yaşayan Charlotte Holmes isimli bir kadın 11 dakika öldükten sonra yeniden hayata döndüğünü söyledi. Ölüm deneyiminde yaşadıklarını anlatan Holmes, "Cennetin güzelliğini gördükten sonra, cehennemi görmek dayanılmaz bir acıydı" dedi.

Ölüp yeniden hayata döndüğünü söyleyen kadının açıklamaları gündem yarattı! "Cehennemi ziyaret ettim"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletininin Wichita bölgesinde yaşayan Charlotte Holmes isimli bir kadın 2029 yılının Eylül ayında ölüme yakın bir deneyim yaşadı. O sırada altmışlı yaşlarının sonlarında olan Holmes, tansiyonunun tehlikeli bir şekilde yükselmesiyle kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan kadın 11 dakika boyunca klinik olarak ölü kabul edildi.

"DÜNYADA OLMADIĞIMI ANLADIM"

The 700 Club'a konuşan Holmes, "Şimdiye kadar kokladığım en güzel çiçeklerin kokusunu alabiliyordum ve sonra müzik duydum . Gözlerimi açtığımda nerede olduğumu biliyordum. Cennette olduğumu biliyordum. Size cennetin nasıl bir yer olduğunu anlatamam, çünkü hayal edebileceğimizden milyonlarca kat daha üstün. Sadece saf bir sevinç var. Dünya'da olmadığımı anladım" dedi.

Cennette vefat eden anne babasını, kız kardeşini ve diğer aile üyelerini hatta hamileliği sırasında ölen küçük bir erkek çocuğu şeklini alan bebeğini de gördü.

"ÇÜRÜMÜŞ ET GİBİ KOKUYORDU"

Cennetteyken Tanrı'nın kendisine cehennemin ne olduğuna dair bir vizyon gösterdiğini iddia eden Holmes, "Tanrı beni cehenneme götürdü ve aşağı baktığımda koku, çürümüş et kokuyordu. Sürekli bir çığlık sesi geliyordu. Cennetin güzelliğini gördükten sonra, cehennemi görmek neredeyse dayanılmaz bir şey" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Vefat eden kocasının ihanetini öğrendi! "Küllerini yedim"

Vefat eden kocasının ihanetini öğrendi! "Küllerini yedim"

 Tesadüfen ihaneti gördü! 'Söylemeli miyiz?'

Tesadüfen ihaneti gördü! 'Söylemeli miyiz?'

 Kayınvalide gelinliğe kırmızı boy atmaları için adam kiraladı

Kayınvalide gelinliğe kırmızı boy atmaları için adam kiraladı

 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk çıplak halde bulundu

3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk çıplak halde bulundu

14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Amerika
En Çok Okunan Trend Haberler
Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

MEB'in kadın öğretmenlere kıyafet dersi kararına tepki

MEB'in kadın öğretmenlere kıyafet dersi kararına tepki

Evde besledikleri hamsterın saldırısına uğradı! Çocuklarının önünde öldü

Evde besledikleri hamsterın saldırısına uğradı! Çocuklarının önünde öldü

Pozlarına eleştiri yağdı! "Damat mı oğlu mu?"

Pozlarına eleştiri yağdı! "Damat mı oğlu mu?"

Kimse ne olduğunu bilemedi! Komplo teorilerini de beraberinde getirdi

Kimse ne olduğunu bilemedi! Komplo teorilerini de beraberinde getirdi

Annesi kızının ölümünü telefonda dinledi: "Anne, çok acı verici"

Annesi kızının ölümünü telefonda dinledi: "Anne, çok acı verici"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.