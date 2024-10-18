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  4. Önce uygunsuz yorumlar yaptı! Sonrasında yaşanan tartışmada genç kızın yüzünü ısırdı: 50 dikiş, 2 buçuk saatlik ameliyat

Önce uygunsuz yorumlar yaptı! Sonrasında yaşanan tartışmada genç kızın yüzünü ısırdı: 50 dikiş, 2 buçuk saatlik ameliyat

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.10.2024 10:12
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19 yaşındaki Ella Dowling, evine gitmek üzere her zamanki gibi otobüse bindiğinde korkunç bir saldırının kurbanı oldu. Kendisine ve arkadaşlarına uygunsuz yorumlarda bulunan bir adamla tartıştı. Adam Ella'nın yüzünü ve burnunu ısırdı. Genç kızın yüzünde oluşan hasarı onarmak için iki buçuk saatlik bir NHS rekonstrüktif prosedürü uygulanarak 50 dikiş atıldı.

Önce uygunsuz yorumlar yaptı! Sonrasında yaşanan tartışmada genç kızın yüzünü ısırdı: 50 dikiş, 2 buçuk saatlik ameliyat

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Gloucester şehrinde yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. 19 yaşındaki Ella Dowling isimli genç bir kız arkadaşlarıyla birlikte bindiği otobüste otobüsteki diğer yolcu olan 53 yaşındaki Darren Taylor'ın saldırısına maruz kaldı. Taylor ilk olarak genç kız ve arkadaşların uygunsuz yorumlar yaptı ardından ise, Dowling'e saldırarak 5 dakika boyunca yüzünü ısırdı.

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Arkadaşlarının yardımıyla Dowling kaçmayı başarırken, Taylor ise polis gelene kadar otobüsteki diğer yolcular tarafından aracın içinde tutuldu.

DEFALARCA ISIRDI

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19 yaşındaki Dowling'in sol burun deliğinde dudağının alt kısmına kadar görünür ısırık izleri vardı. Dowling Cheltenham Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından acil ameliyat için Gloucester Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kızın yüzündeki hasarın onarılması için iki buçuk saatlik bir NHS rekonstrüktif prosedürü uygulanarak 50 dikiş atıldı.

CEZASI KESİNLEŞTİ

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Taylor, bu yılın Mart ayında Gloucester Crown Mahkemesi'nde yargılandı ve GBH'yi kasıtlı olarak suçunu kabul etti ve 18 Temmuz'da aynı mahkemede cezasına çarptırıldı. Kendisine 6 yıl 9 ay hapis cezası ve ömür boyu uzaklaştırma kararı verildi.

"AYLARCA AYNAYA BAKAMADIM"

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Yaşadığı korkunç olaya dair The Sun'a konuşan Dowling, "Oyuncakla oynayan bir köpek gibiydi; başını bir o yana bir bu yana sallıyordu. Ellerimi başının arkasına koydum çünkü biliyordum ki yapmazsam dudağımı ve burnumu tamamen koparacaktı. Saldırıdan sonra ilk kez yüzümü gördüğümde kendi yansımamı tanıyamadım ve aylarca aynaya bakamadım. Travma sonrası stres bozukluğum nedeniyle o zamandan beri otobüse binmiyorum." dedi.

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İngiltere otobüs
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