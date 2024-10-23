Her satırı korkunç! Plastik cerrah sevgilisi tarafından işkenceye uğradı: Tecavüz, taciz, darp, istismar... Anestezi kullanmadan cerrahi işlem yaptı

MYNET|DIŞ HABERLER Bir zamanlar "Maxim" dizisinde rol alan Los Angeles merkezli şarkıcı ve model, Manhattan Yüksek Mahkemesi'ne açtığı davada sevgilisi Ammar Mahmoud tarafından darp edildiğini ve türlü işkencelere maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Sias, plastik cerrah olan sevgilisinin şefkatli bir plastik cerrah kisvesi altında saklanan, şiddet yanlısı, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu iddia etti. Aynı zamanda Sias ifadesinde Mamoud'un başka kadınları da dövdüğüne ve istismar ettiğine inandığını söyledi.

FOTOĞRAFLARLA BELGELEDİ

New York Times'ın haberine göre, Sias dokuz aylık ilişkileri boyunca Mahmud'un kendisini darp ettiği sırada oluşan morlukları ve diğer yaralanmaları fotoğraflarla belgeledi.

Doktor Mahmoud'un kendisine ilaç vererek onun söylediklerini yapmaya zorladığını ifade eden Sias, "Yabancılarla rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlandım, bilinci kapalıyken cinsel saldırıya uğradım ve fiziksel olarak engellenip tehdit edildim.Öleceğimi zannettim ama ondan kaçmayı başardım" dedi.