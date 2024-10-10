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  4. Yer: İzmir! Karşıyaka'da bir kişi devlete ve polise hakaret ettiği iddiasıyla yaşlı adam saldırdı... Çekirdek çitleyerek olayı izledi

Yer: İzmir! Karşıyaka'da bir kişi devlete ve polise hakaret ettiği iddiasıyla yaşlı adam saldırdı... Çekirdek çitleyerek olayı izledi

10.10.2024 16:43
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.10.2024 16:43
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi devlete ve polise hakaret ettiği iddiasıyla yaşlı adama saldırdı. Kavga anları saniye saniye çevredekiler tarafından kaydedilirken bir kişinin kavganın tam ortasında çekirdek çitleyerek yaşananları izlediği anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

MYNET|DIŞ HABERLER İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaydedilen bir kavga görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde iki adam arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve bir adam "Sen devletime askerime nasıl laf edersin?" diyerek saldırdı. İkili birbirlerini iterek yere düşerken çevredekiler olaya hemen müdahale etti.

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Sosyal medya kullanıcıları tarafından görüntülerde bir adamın kavganın tam ortasında kaldığı anlarda çekirdek yemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yazık gerçekten" yorumunu yazdı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten olabilecek en kötü durum" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kavga
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