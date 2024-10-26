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  4. Arkasından gizlice yaklaşarak genç kızı taciz etti! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı... Sapık adamın eşinden açıklama: "Bu ilk değildi"

Arkasından gizlice yaklaşarak genç kızı taciz etti! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı... Sapık adamın eşinden açıklama: "Bu ilk değildi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.10.2024 09:17
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Malezya'nın Johor Bahru bölgesindeki bir apartmanda meydana gelen taciz anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ülkede infial yaratmasından sonra adamın karısı boşanma davası açtığını söyleyerek, "Bu ilk değildi. Kesinlikle bu kez onu affetmeyeceğim" dedi.

Arkasından gizlice yaklaşarak genç kızı taciz etti! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı... Sapık adamın eşinden açıklama: "Bu ilk değildi"

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'nın Johor Bahru bölgesindeki bir apartmanda ismi açıklanmayan bir adam evinin kapısını açmaya çalışan genç kızın arkasından gizlice yaklaşarak onu eliyle taciz etti.

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Görüntüler sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz infiale neden oldu. Adam kısa bir süre sonra işinden kovuldu ve tepkilerin sonrasında sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.

"DEĞİŞECEĞİNİ UMMUŞTUM"

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Kocasının davranışının kendisini ve ailesini olumsuz yönde etkilediğini dile getiren ismi açıklanmayan eş, "Çocuk sahibi olmamızın öncesinden beri bu istismarcı davranışlara sahip. Bunu ilk defa yapmıyor. Onu affettim, kurtardım ve ona yardım ettim. Ama bu sefer bitti. Onu artık affedemem. Değişeceğini ummuştum. Hayatını mahvetti ve bana, çocuklarımıza ve ebeveynlerine zarar verdi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya cinsel taciz
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