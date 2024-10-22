Kız isteme ve nişana gelemeyen damadın teknolojik çözümü sosyal medyada gündem yarattı! "İnşallah düğüne gelir"

Sosyal medyadan paylaşılan kız isteme ve nişan törenleri görenleri şaşkına çevirmeye yetti. Görüntülerde damat Türkiye’de olmadığı için törenlere FaceTime üzerinden katıldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi.

KARŞILIKLI DANS ETTİLER

Kız isteme töreninde damat koltuktaki yerini bilgisayar üzerinden görüntülü görüşerek yer aldı. Nişanda da benzer bir durum yaşandı. Nişan alanında bulunan projeksiyona damat ve ailesi bağlandı. Gelin ve damat görüntülü görüşme aracılığıyla nişanlarında karşılıklı dans etti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnşallah düğüne gelir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Abla dolandırıcı olmadığına eminsin değil mi?" yorumunda bulundu.