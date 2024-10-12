Gebze'deki hayvan katliamının ardından herkes onun sözlerini konuştu! Sosyal medyada defalarca paylaşıldı: "Her canlının yaşama hakkı vardır"

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinin önündeki çöp kutusunda onlarca kedi ve köpeğin cansız bedenlerinin bulunması ülkede infiale neden oldu. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasından sonra toplumun her kesimden tepki sesleri yükseldi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü "Hafız Mustafa Efe" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişinin videosunu paylaştı.

"ŞEFKATLE DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRELİM"

Sosyal medyadan yapılan paylaşıma, "Değerli Kardeşlerim, Rabbimizin yarattığı her canlının yaşama hakkı vardır ve her birine şefkatle yaklaşmak, İslam’ın bize öğrettiği temel erdemlerden biridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hayvanlara merhamet göstermenin mümin olmanın bir gereği olduğunu bildirmiştir. Bu zulüm karşısında yüreğimiz acıyor. Bu olayı kınıyor ve tüm canlılara sevgiyle yaklaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Merhamet, İslam’ın kalbidir; gelin hep birlikte şefkatle dünyayı güzelleştirelim" notunu ekledi.