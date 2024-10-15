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Düğün fotoğraflarını paylaştıktan sonra sosyal medyanın gündemine yerleştiler! "Damat mı oğlu mu?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.10.2024 11:24
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Lauren Evens isimli sosyal medya fenomeni eşi Hannah Kaye ile mutlu düğün fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşınca hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin arasında büyük bir yaş farkı olduğunu düşünerek sert eleştirilerde bulundu. Yapılan olumsuz yorumların sonrasında Evens aralarında sadece 2 yıllık yaş farkı olduğunu açıkladı.

Düğün fotoğraflarını paylaştıktan sonra sosyal medyanın gündemine yerleştiler! "Damat mı oğlu mu?"

İngiliz sosyal medya fenomeni Lauren Evens düğününden güzel kareleri internette paylaştığında yorumlar gelene kadar çok mutluydu.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin arasında büyük bir yaş farkı olduğunu düşünerek eleştiri oklarını yöneltti. Ancak Lauren 31, Hannah ise 29 yaşındaydı.

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Düğün fotoğraflarındaki yorumlara ailelerinin üzüldüğünü dile getiren Lauren, "Düğün fotoğraflarımızı yüklediğimizde olumsuzluk patladı. Ama ondan önce bile, birlikte olduğumuz herhangi bir fotoğraf kötü yorumlara maruz kalıyordu, çünkü daha genç görünüyorum. Ailem bu yorumları okudu ve bu onları da üzdü. İkimize karşı da çok korumacı davranıyorlar. Sosyal medyada herkes istediğini söyleyebilir ama biz daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştık" dedi.

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