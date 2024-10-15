Düğün fotoğraflarını paylaştıktan sonra sosyal medyanın gündemine yerleştiler! "Damat mı oğlu mu?"

İngiliz sosyal medya fenomeni Lauren Evens düğününden güzel kareleri internette paylaştığında yorumlar gelene kadar çok mutluydu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin arasında büyük bir yaş farkı olduğunu düşünerek eleştiri oklarını yöneltti. Ancak Lauren 31, Hannah ise 29 yaşındaydı.

Düğün fotoğraflarındaki yorumlara ailelerinin üzüldüğünü dile getiren Lauren, "Düğün fotoğraflarımızı yüklediğimizde olumsuzluk patladı. Ama ondan önce bile, birlikte olduğumuz herhangi bir fotoğraf kötü yorumlara maruz kalıyordu, çünkü daha genç görünüyorum. Ailem bu yorumları okudu ve bu onları da üzdü. İkimize karşı da çok korumacı davranıyorlar. Sosyal medyada herkes istediğini söyleyebilir ama biz daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştık" dedi.