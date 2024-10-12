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  4. Sokak ortasında akılalmaz olay! 2 yaşındaki çocuğu annesinin gözü önünde kaçırmaya çalıştı: "Bebeğini bana ver yoksa seni bıçaklarım"

Sokak ortasında akılalmaz olay! 2 yaşındaki çocuğu annesinin gözü önünde kaçırmaya çalıştı: "Bebeğini bana ver yoksa seni bıçaklarım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.10.2024 13:49
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Queens bölgesinde 32 yaşındaki Peter Vonderhofen isimli bir adam 2 yaşındaki kız çocuğunu annesinin gözü önünde kaçırmaya çalıştı. Anneyi bebeğini vermesi için bıçakla tehdit eden Vonderhofen yakalandı.

Sokak ortasında akılalmaz olay! 2 yaşındaki çocuğu annesinin gözü önünde kaçırmaya çalıştı: "Bebeğini bana ver yoksa seni bıçaklarım"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Queens bölgesinde 32 yaşındaki Peter Vonderhofen isimli bir adam bisikletiyle 31 yaşındaki ismi açıklanmayan kadının yanına yaklaştı. Kadına bıçak çeken Vonderhofen 2 yaşındaki kızını vermesini istedi. Polise verdiği ifadesinde mağduriyet yaşayan anne saldırganın kendisine, "Bebeğini bana ver yoksa seni bıçaklarım" dediğini söyledi.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

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Anne ve çocuğuna zarar gelmezken, polis Vonderhofen'i yaklaşık 30 dakika sonra yakaladı. Polis şüphelinin gözaltına alınmasının ardından geçen hafta aynı kavşak yakınlarında 24 saatten az arayla gerçekleşen iki silahlı soygunla ilişkilendirildiğini belirtti.

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