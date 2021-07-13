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Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

13.07.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, E.Ş. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, E.Ş'nin ByLock kullandığının belirlendiğini ve FETÖ'nün örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.Ş, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren E.Ş, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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