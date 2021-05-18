Adana'da İran uyruklu eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşısında

Olay günü eve oğlunu görmeye gittiğini anlatan Zülküf C, "Başlangıçta aramız iyiydi. Sonradan huzursuzluğumuz arttı. Ben evden ayrılmıştım, çocuğumu görmek istedim. Bana saldırdı ve yüzüme tükürdü. Hakaretlerde bulundu. O sırada kendimden geçtiğim için saçmalamış olabilirim. Tartışma çıktığı için ne yaptığımı hatırlamıyorum. Eğer iddia edildiği gibi hakaret ettiysem tüm Türkiye'den özür diliyorum. Tek suçum çocuğumu görmek istememdi. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten silahla yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu Zülküf C, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede müşteki eş Galavizh Ayoubi Amirabad ile taraf avukatları hazır bulundu.

Eşinden şikayetçi olduğunu belirten müşteki Amirabad ise kendisine İran'dan gelen paranın kesilmesi üzerine şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Olay günü Zülküf eve geldi. Beni görür görmez saçlarımdan çekti. Hakaret ve tehdide başladı. Elindeki taşla başıma vurdu. Ben normalde Amerika'ya gidecektim. Biz severek evlenmiştik. Kendisi için Amerika'ya gitmedim. Bu olaydan önce de bana ve çocuklarıma şiddet uyguladı." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen, çiftin komşusu Ş.G, "İkisi tartışıyordu. Zülküf C, Amirabad'a 'seni öldüreceğim' dedi. Başını duvara vurdu." diye konuştu.

Mahkeme, tutuklulukta kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak sanığın ev hapsi tedbiriyle tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

- "Karara çok üzüldüm"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Amirabad, tahliye kararına tepki göstererek, "Çok korkuyorum. Karara çok üzüldüm. Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. İnsanın canının değeri yok mu? Başımıza bir şey gelirse ne olacak?" şeklinde konuştu.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, 14 Nisan'da İran uyruklu eşi Galavizh Ayoubi Amirabad'a şiddet uyguladığı öne sürülen Zülküf C. tutuklanmıştı. Savcılıkça, sanık hakkında "Eşe karşı kasten silahla yaralama", "tehdit" ve "hakaret'' suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

