YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da kavgada silahla vurularak ölen bebeğin cenazesi defnedildi

Adana'da kavgada silahla vurularak ölen bebeğin cenazesi defnedildi

24.04.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 2 grubun sokaktaki silahlı kavgası sırasında yoldan geçen annesinin kucağındayken tabancayla vurularak ölen bebeğin cenazesi toprağa verildi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavga sırasında vurularak yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu'nun cenazesi, Seyhan Devlet Hastanesinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada, anne Fatma Fıratokulu'nun bayram ziyaretine gittiği akrabalarından döndüğü sırada sokakta kavganın ortasında kaldığı ve kucağındaki oğlunun tabancadan çıkan kurşunla başından vurulduğu öğrenildi.

Olayda yaralanan 7 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, polisin şüphelileri yakalamak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gülbahçesi Mahallesi'nde dün sokakta 2 grup arasında silahlı kavga çıkmış, 7 kişi yaralanmış, annesinin kucağındaki 1,5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu ise mermi isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaş en çok çocukları etkilediSavaş en çok çocukları etkiledi
Anahtar Kelimeler:
Adana kavga silah bebek ölü yaralı

Adana Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:47
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:27
Yatsı
20:49

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazartesi

Aktaş eczanesi
Ceyhan
Mahinur eczanesi
Saricam
Kozan sağlik eczanesi
Saricam
Özkan eczanesi
Imamoglu
Mihrap eczanesi
Tufanbeyli
Nur stad eczanesi
Seyhan
Yağmur eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.