Adana'da köpek satışı ilanıyla 52 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 14 zanlı yakalandı

Adana'da internetten köpek satışı ilanı vererek 52 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten köpek satışı ilanı vererek 30 ilde 52 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri 14 şüpheliye yönelik kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen C.A'nın da arasında bulunduğu biri kadın 14 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda sahte kimlikle telefon hatları ve dijital materyal ele geçirildi.

C.A'nın benzer suçlardan 38 yıl hapis cezasıyla arandıkları öğrenildi.

Suç örgütü üyelerinin, sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla köpek satışı ilanı verip banka hesaplarına paranın yatırılmasını sağladıktan sonra alıcılarla irtibatı kestikleri öne sürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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