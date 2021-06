Adana'da polis adaylarının mezuniyet heyecanı

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Naim Cengiz de Türk Polis Teşkilatı'nın vatanı savunma mücadelesinin en önemli unsurlarından biri olduğunu aktardı.

Konuşmasında mezunlara seslenen Cengiz, "Sevgili gençler, mesleğinizi yaptığınız her an, her dakika, kanun ve nizamlara uygun yaşayışıyla örnek insanlar olmanız gerektiğini hiçbir zaman unutmayın." dedi.

Dönem birincisi Mevlüt Karakuş'un yaş kütüğüne plaket çaktığı tören, polis adaylarının yemin etmesiyle sona erdi.