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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

17.03.2022 04:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde, cep telefonu dükkanında bulunan Umut Barış Koç'a (27), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Koç'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana Kozan silahlı saldırı

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