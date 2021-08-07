Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Necmettin K'ye (45), yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldı.

Bacağından yaralanan Necmettin K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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