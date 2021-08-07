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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

07.08.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Necmettin K'ye (45), yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldı.

Bacağından yaralanan Necmettin K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Adana silahlı saldırı

Adana Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cumartesi

İmsak
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Sabah
05:42
Öğle
12:50
İkindi
16:36
Akşam
19:47
Yatsı
21:13

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cumartesi

Yağmur Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
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